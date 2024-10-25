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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 14:13

Çiçekçi o gün yaşananları anlattı: 'Hayatımın en acı siparişi'

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan Zahide Güçlü Ekici'ye eşinin evlilik yıl dönümünde sipariş ettiği çiçeği götüren Ali Özdemir, açıklamalarda bulundu.

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