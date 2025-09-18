Haberler
GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 16:23

Çelik Kubbe'nin ürünleri TEKNOFEST'te! Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin ürünleri TEKNOFEST alanında sergileniyor.

