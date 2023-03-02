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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 2 Mart 2023 Perşembe 14:19

Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama! 30 Nisan'a kadar devam edecek

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik tedbirler alındı.

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