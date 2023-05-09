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Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2023 Salı 16:04

Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca, dünyanın en kanlı muharebelerinden birine sahne olan Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda hazırlanan siper canlandırma projesinde sona gelindi.

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