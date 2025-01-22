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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 16:11 |

Çanakkale Boğazı tek yönlü transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

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