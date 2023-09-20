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Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 17:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Zonguldak'ta! Maden ocağında işçilerle bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta Armutçuk Müessesesi maden ocağında işçilerle bir araya geldi.

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