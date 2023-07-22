Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın yerin 425 metre altında! Maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer ilgililerle TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü maden ocağına giren Aydın, madencilerle sohbet etti.

"Fayton" vagon sistemiyle yaklaşık 2,5 kilometre ilerideki galeriye giden Aydın ve beraberindekiler, yaklaşık bir kilometre yürüyerek ulaştıkları üretim bölgesinde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Daha sonra burada martopikör ile kömür çıkaran Aydın, eksi 425 kotunda kalas ve odun parçalarından hazırlanan sofraya konuk olarak, kömür işçileriyle yemek yedi.





Aydın, burada işçilere hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ve hükümetin gayretleriyle Bakanlık olarak yer altı maden işlerinde çalışanların çalışma şartlarında iyileştirmeler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini belirtti.