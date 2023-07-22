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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 10:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın yerin 425 metre altında! Maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yerin 425 metre altındaki kömür ocağında maden işçileriyle görüştü, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

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