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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 12:56

Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi! 2 saldırgan öldürüldü, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

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