Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı düzenlendi! 2 saldırgan öldürüldü, 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken adliyeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Başsavcı vekilleri olay yerinde inceleme yapıyor.