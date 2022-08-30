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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 10:04

Büyük Taarruz'un zaferle taçlanan destanı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

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