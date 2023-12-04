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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 11:20

Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Halk sokağa döküldü

Merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan saat 10.2'de, 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

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