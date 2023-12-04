Bursa'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Halk sokağa döküldü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: "Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun."

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ULAŞTIRMA BAKANI SAYAN: 'İNTERNET TABANLI ARAMA YAPMAMIZ VE SMS KULLANMAMIZ OLDUKÇA ÖNEMLİ'





Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "(Marmara Denizi Gemlik Körfezi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin) Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli".