Bolu Tüneli'nin kapanması esnafa yaradı! 'İşleri yetiştiremiyoruz'

'Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor'





Kapanan yol nedeniyle işletmelerinde yoğunluk olduğunu ifade eden işletme sahibi Şeyma Küçük, "İşletmemizde yoğunluk var. Güzel anlamda yoğunluklar var. Memnunuz bundan tabi bazı müşteriler bizi yoruyor ama genel olarak çok memnunuz. Müşterilerimiz Bolu Dağı manzarası karşısında yemek yiyor, memnun kalıyor. Onlar memnun kaldıkça bizde memnun oluyoruz. Yoğunluk Pazar günleri çok oluyor. Buradan da söyleyelim yola çok çıkmasınlar" diye konuştu.