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Eklenme tarihi: 9 Ağustos 2024 Cuma 15:03

Bolu Tüneli'nin kapanması esnafa yaradı! 'İşleri yetiştiremiyoruz'

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde yapılan çalışmalar sebebiyle kapatılması sürücüleri D-100 Bolu Dağı geçişine yönlendirildi. Tünelin kapanması bölgedeki esnafa yaradı. İşletme sahibi Şeyma Küçük, 'İşletmemizde yoğunluk var. Güzel anlamda yoğunluklar var' dedi.