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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Temmuz 2025 Çarşamba 13:54 |

BMC, IDEF 2025 Fuarı'na damga vurdu! Yüzde yüz Türk mühendisliği

Dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda ileri teknolojiyle donatılmış askeri kara araçları ile BMC POWER tarafından geliştirilen yerli-milli motor ile transmisyon sistemlerini tanıtan BMC'nin yeni ürünlerinin lansmanı; Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün teşrifleri ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

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