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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 15 Ekim 2022 Cumartesi 14:23

Bitlis-Diyarbakır yolu daha güvenli hale geliyor! 900 metrelik viyadükte sona gelindi

Karayolları Genel Müdürlüğünce Bitlis-Diyarbakır kara yolunda güvenli trafiğin sağlanması ve ulaşımda sıkıntı yaşanmaması amacıyla inşa edilen 900 metre uzunluğundaki viyadük tamamlanma aşamasına geldi.

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