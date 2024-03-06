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Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 15:58

Bir haftada 80 bin 446 kişi kullandı! Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'na büyük ilgi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirterek, “11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci - Kazlıçeşme tren hattını İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi. Her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı” dedi.

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