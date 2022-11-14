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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 11:36

Beyoğlu'ndaki patlamanın failinin yakalanma anı! Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bıraktığı belirlenen şüphelinin yakalanma anında kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

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