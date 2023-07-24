  • $26,9534
  • 29,8723
  • 1698.51
  • 6648.2

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:06

Bayburt'ta keşfedildi! Bilim insanları rezervi inceledi

Bayburt'ta köy sakinlerinin uzun yıllar çıra diye yaktığı maddenin 'doğal kehribar' olduğunun tespit edildiği alanda, bilim insanları saha çalışması yapıyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.