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Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:57

Başkan Erdoğan tek tek sıraladı: İşte yapılan hizmetler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından birçok alanda yapılan hizmet ve destekleri detaylarıyla paylaştı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı o hizmetler...

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