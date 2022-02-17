Başkan Erdoğan tek tek sıraladı: İşte yapılan hizmetler

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ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELENDİRME Elektrik ve doğal gaz faturalarında Türkiye'nin en uygun tarifeli hizmeti sunduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, "Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir. Ama Türkiye en uygun tarifeli hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkârı koruyacak şekilde, konutlardakine benzer bir kademelendirme yapılacaktır." dedi.



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DERNEKLER VE VAKIFLARDA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ Statü değişikliği sayesinde vakıfların elektrik bedellerinde düşüş olacağını kaydeden Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dâhil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir."

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DOĞAL GAZ DESTEĞİ 4 milyon haneye doğal gaz desteği verileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1.150 lira arasında değişen miktarlarda destek sağlayacağız.



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ENERJİ YATIRIMCILARINA YÜZDE 30 VERGİ İNDİRİMİ Başkan Erdoğan, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımcılarına %30 oranında vergi indirimi sağlanacağını belirterek şunları kaydetti: "Yeşil büyüme stratejimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımcılarına %30 oranında vergi indirimi ile 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlayacağız."

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ÇİFTÇİYE 5 MÜJDE BİRDEN Başkan Erdoğan, çiftçilere yapılan destekleri şöyle açıkladı: Çiftçilerimize de bazı müjdeler vermek istiyorum: -Üre-Çay gübresinde yüzde 30'a varan indirim yapıldı. -Can, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidiliyor. -Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimli satılmaya başlanacak. -Pancar üreticilerinin bedel ödemeleri 1 ay öne çekildi. -Pancar alımında ton başına 15 lira prim desteği ödeniyor.

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GENÇLERE BESLENME YARDIMI GSB yurtlarında kalan gençlere yapılan yardım miktarının artırıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, "GSB yurtlarında kalan 745 bin gencimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun."



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ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE YÜKSELDİ Elektrik desteğinde yapılan hane sayısının artırıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Elektrik desteğinde hâlen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik."

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2 BİN 927 ENGELLİ ATAMASI Bugün yapılan engelli atamaları için "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Erdoğan, "Bugün atamasını gerçekleştirdiğimiz 2 bin 927 engelli vatandaşımızın işleri ve görev yerleri hayırlı olsun..." dedi.



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ENGELLİLERE GİRİŞİMCİLİK FIRSATI Başkan Erdoğan, engelli vatandaşların kendi işini kurması için hibe desteğinin sağlandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Engelli vatandaşlarımız artık kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek iş hayatında yerlerini alabilmekte, oldukça iyi konumlara gelebilmektedir. Mesela 3 bin 200 engelli vatandaşımıza kendi işini kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verildi."

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KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAM SAYISI 192 BİNE ULAŞTI Bugün yapılan engelli atamalarının ardından kamuda istihdam sayısının 192 bin sınırına dayandığının bilgisini paylaşan Başkan Erdoğan, "2 bin 927 engelli kardeşimizin de atanmasıyla birlikte kamudaki engelli memur sayımızı 66 bine ulaştırdık. Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı." dedi.

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12 BİN ENGELLİYE İSTİHDAM ALANI Başkan Erdoğan, "Kamu kuruluşlarında 4-B, yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de %3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık." dedi.

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2030 ENGELSİZ VİZYON BELGESİ Engellilerin hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla mekanizmalar oluşturulduğunu belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz."

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"ÖĞRETMENLERİMİZE HAYIRLI OLSUN" Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yasalaştırıldığını anımsatan Başkan Erdoğan, "Eğitimin lokomotifi olan öğretmenlerimizi ihmal etmiyoruz. Nitekim 2000'li yıllarda 500 binlerde olan öğretmen sayısını 1,2 milyona ulaştırmış bir ülkeyiz. Uzun yılların özlemi olan Öğretmenlik Meslek Kanunu da geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Öğretmenlerimize hayırlı olsun."

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16 BİN 361 OKULA KÜTÜPHANE MÜJDESİ Okulların kütüphanelerle zenginleştirildiğini kaydeden Başkan Erdoğan, "Bu kapsamda iki ay gibi kısa sürede kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula kütüphane yaptık. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını da 28 milyondan 50 milyona çıkardık." ifadelerini kullandı.

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YARDIMCI KAYNAK SORUNU ÇÖZÜLDÜ Yıllardır süren kaynak kitap sorununun çözüldüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Yıllardan beri şikâyet edilen yardımcı kaynak sorununu da çözdük. Son 3 ayda yaklaşık 24 milyon yardımcı kaynak kitabı öğrencilerimize dağıtarak ailelerimiz üzerindeki bir maddi külfeti daha kaldırmış olduk."

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TEMEL EĞİTİMDE 10 BİN OKUL PROJESİ Yakında Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi'nin başlatılacağının müjdesini veren Başkan Erdoğan, "Bütçesi 3 milyar lira olan bu proje kapsamında 10 bin ilkokul ve ortaokulun altyapısını laboratuvarlarıyla, atölyeleriyle baştan sona güncelleyeceğiz." dedi.