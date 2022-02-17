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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 19:26

Başkan Erdoğan tek tek sıraladı: Ekonomide pandemi etkisine karşı atılan adımlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından birçok alanda yapılan hizmet ve destekleri detaylarıyla paylaştı. İşte Başkan Erdoğan'ın açıkladığı o hizmetler...

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