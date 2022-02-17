Başkan Erdoğan tek tek sıraladı: Ekonomide pandemi etkisine karşı atılan adımlar

1 / 8

ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELENDİRME Elektrik ve doğal gaz faturalarında Türkiye'nin en uygun tarifeli hizmeti sunduğunu anımsatan Başkan Erdoğan, "Vatandaşımıza gelen elektrik ve doğal gaz faturaları elbette yüksektir. Ama Türkiye en uygun tarifeli hizmeti sunan ülkelerin başında gelmektedir. Ticari işletmelerimiz için de küçük esnaf ve sanatkârı koruyacak şekilde, konutlardakine benzer bir kademelendirme yapılacaktır." dedi.



2 / 8

DERNEKLER VE VAKIFLARDA STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ Statü değişikliği sayesinde vakıfların elektrik bedellerinde düşüş olacağını kaydeden Başkan Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecektir. Böylece dernekler, vakıflar, cemevleri dâhil ticarethane statüsünden fatura ödeyen kuruluşların elektrik bedelleri önemli oranda düşecektir."

3 / 8

DOĞAL GAZ DESTEĞİ 4 milyon haneye doğal gaz desteği verileceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Daha önce sözünü verdiğimiz doğal gaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar da tamamlandı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile 1.150 lira arasında değişen miktarlarda destek sağlayacağız.



4 / 8

ENERJİ YATIRIMCILARINA YÜZDE 30 VERGİ İNDİRİMİ Başkan Erdoğan, güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımcılarına %30 oranında vergi indirimi sağlanacağını belirterek şunları kaydetti: "Yeşil büyüme stratejimiz çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ağırlık veriyoruz. Güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımcılarına %30 oranında vergi indirimi ile 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi desteği sağlayacağız."

5 / 8

ÇİFTÇİYE 5 MÜJDE BİRDEN Başkan Erdoğan, çiftçilere yapılan destekleri şöyle açıkladı: Çiftçilerimize de bazı müjdeler vermek istiyorum: -Üre-Çay gübresinde yüzde 30'a varan indirim yapıldı. -Can, amonyum sülfat ve nitropower gübrelerinde yüzde 30 indirime gidiliyor. -Karma hayvan yemi yüzde 12 indirimli satılmaya başlanacak. -Pancar üreticilerinin bedel ödemeleri 1 ay öne çekildi. -Pancar alımında ton başına 15 lira prim desteği ödeniyor.

6 / 8

GENÇLERE BESLENME YARDIMI GSB yurtlarında kalan gençlere yapılan yardım miktarının artırıldığını açıklayan Başkan Erdoğan, "GSB yurtlarında kalan 745 bin gencimize verdiğimiz beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun."



7 / 8

ELEKTRİK DESTEĞİ 4 MİLYON HANEYE YÜKSELDİ Elektrik desteğinde yapılan hane sayısının artırıldığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Elektrik desteğinde hâlen 2,1 milyon hane olan kapsamı 4 milyon haneye çıkartıyoruz. Ayrıca sosyal güvenlik şemsiyemizin hem kapsama alanını hem etkisini genişletecek 15 milyar liralık yeni bir sosyal destek paketiyle ilgili hazırlıklara da başlanması talimatını verdik."