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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 04:02

Başkan Erdoğan, Musk ile görüştü: Türkevi'nde samimi görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı Türkevi'nde kabul etti.

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