Barajların doluluk oranı 20'nin üzerine çıktı! Şiddetli yağmur barajlara yaradı

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Son 10 günlük artış ne kadar oldu?





11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.45 artış sağladı. Öte yandan dün sabahtan bu sabaha, 1 günlük artış ise yüzde 2.09 oldu.