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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 13:42

Barajların doluluk oranı 20'nin üzerine çıktı! Şiddetli yağmur barajlara yaradı

Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağışlar İstanbul'da barajlara yaradı. Hafta sonunu yer yer karlı ve yağışlı geçiren İstanbul'da barajlardaki su oranı yükselmeye başladı. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 22,63'e yükseldi. Peki, 10 günde düşen yağışın ardından baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İstanbul barajlarda son durum nedir? İşte güncel baraj doluluk oranı.

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