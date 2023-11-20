Barajların doluluk oranı 20'nin üzerine çıktı! Şiddetli yağmur barajlara yaradı

Geçtiğimiz hafta yüzde 16 seviyelerine kadar inen doluluk oranı 3 gün aralıksız süren yağmurların ardından yüzde 22.63'lere ulaştı.
Son 10 günlük artış ne kadar oldu?
11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.45 artış sağladı. Öte yandan dün sabahtan bu sabaha, 1 günlük artış ise yüzde 2.09 oldu.
Yağışlarla birlikte;
Ömerli Barajı'nın yüzde 44,75, Elmalı Barajı yüzde 43,25, Darlık Barajı yüzde 36,25, Alibey Barajı yüzde 23,85 ve Istrancalar Barajı yüzde 21,31, Terkos Barajı yüzde 11,41, Büyükçekmece Barajı yüzde 7,40, Sazlıdere Barajı yüzde 7,31, Kazandere Barajı yüzde 5,87, Pabuçdere Barajı yüzde 2,85 seviyelerinde doluluğa erişti.
Yağışlar devam edecek
Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava durumu raporunu yayınladı.
Bugün için yayınlanan raporda Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.