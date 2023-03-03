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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 10:57

Baraj, gölet ve yağış havzaları İHA'larla sıkı takibe alındı! Depremden sonra tedbirler arttırıldı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen illerdeki yağış havzaları, baraj ve göletler ile isale hatları Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün insansız hava araçları (İHA) ile yakından takip ediliyor.

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