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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 5 Ağustos 2024 Pazartesi 07:23

Balık tutmak için gittiği baraj sonu oldu! Boğularak can verdi

Burdur'da merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan sulama barajına oğlu ve arkadaşıyla balık tutmaya giden adam dengesini kaybederek düştüğü barajda boğuldu.