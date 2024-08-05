Balık tutmak için gittiği baraj sonu oldu! Boğularak can verdi

Olay saat 22.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan Ali Kılcı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 18.00 sıralarında Mehmet Uysal (46), oğlu ve arkadaşı İ. S. ile birlikte balık tutmak içi Akyaka köyünden Karaçal Ali Kılcı Barajı'na geldi.