Balık tutmak için gittiği baraj sonu oldu! Boğularak can verdi

Olay saat 22.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Karaçal köyünde bulunan Ali Kılcı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 18.00 sıralarında Mehmet Uysal (46), oğlu ve arkadaşı İ. S. ile birlikte balık tutmak içi Akyaka köyünden Karaçal Ali Kılcı Barajı'na geldi.
Barajın kenarındaki kayalıklardan bir süre balık tutan İ.S. markete gitmek için Mehmet Uysal'ın yanından ayrıldı.
Babasının baraja düştüğünü gören çocuğun yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen AFAD dalgıç ekipleri bot ile barajda yaptığı arama çalışmalarında Mehmet Uysal'ı bularak kıyıya çıkardı.