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Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 09:33

Bakan Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik işçileri ve aileleriyle sahur yaptı.

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