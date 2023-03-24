Bakan Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahur yaptı

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İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Tosyalı Demir Çelik İskenderun Yassı Çelik Üretim Tesisleri'nde çalışan depremzede işçiler ve aileleri için kurulan 2 bin kişilik konteyner kenti ziyaret eden Bakan Varank, demir çelik işçileri ve aileleri ile birlikte sahur yaptı.