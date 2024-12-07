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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 16:22

Bakan Uraloğlu, Hakkari'de! Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan Yeniköprü Tüneli çalışmalarına ilişkin, 'Hatırlayacağınız üzere T1 tünelimizdeki kazı çalışmalarını geçen yıl tamamlayarak ışığı görmüştük. O günden bu yana 3 bin 965 metrelik tünelimizi çift tüp aşınma seviyesinde tamamlamış bulunuyoruz. Yani T1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. Yakında resmi açılışını gerçekleştireceğiz.' dedi.

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