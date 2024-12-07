Bakan Uraloğlu, Hakkari'de! Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu

Programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Uraloğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ile Hakkari-Yüksekova kara yolunda inşaat çalışmaları devam eden Yeniköprü Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol'da çalışmalar hakkında bilgi alan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, araç sayısının yaklaşık 8,5 milyon, bölünmüş yol uzunluğunun da 6 bin 101 kilometre olduğu 2002'de ortalama seyahat süresinin saatte 40 kilometre olduğunu söyledi.

Bugün araç sayısının 30,5 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızının 90 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, bunu bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 653 kilometreye çıkararak sağladıklarını belirtti.