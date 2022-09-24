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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 12:56

Bakan Ersoy, 'HMT Lundy' batığına anı dalışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki Troya Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda anı dalışı yapıldı.

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