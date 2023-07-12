Bahçelievler'de 'Ezilen Araç ve O An' fotoğraf sergisi açıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Aslantürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, buradaki konuşmasında, buruk bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la beraber Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si ile herkesin birleşip hain FETÖ'nün darbecilerine karşı dik durmasının sevincini yaşadıklarını ifade etti. Şehitlerin ve gazilerin de unutulmaması gerektiğini vurgulayan Bahadır, bu nedenle "Ezilen Araç ve O An Fotoğraf Sergisi"ni açtıklarını kaydetti.

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"15 Temmuz'u unutturmayalım"

Programa katılan ve 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda şehit olan Mahir Ayabak'ın annesi Muteber Ayabak da olayın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen acılarının 7 gün geçmiş gibi taze olduğunu anlatarak,"Sanmasınlar ki Mahirlerimiz, kardeşimizin de evladı şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bizler anneler olarak varız. Daha çok şükür arkada başka evlatlarımız var. Hiçbir zaman biz bu mücadeleyi bırakmayacağız, devam ettireceğiz. 15 Temmuz'u unutturmayalım." diye konuştu.

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Ankara'da şehit olan özel harekat polisi Seyit Ahmet Çakır'ın annesi Ayşe Çakır da "Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. Unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

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Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Bahadır ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.

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Sergi alanında bulunan ve darbe girişimi sırasında bir tankın üzerinden geçtiği Yasir Çiftçi'ye ait araç da ziyaretçiler tarafından incelendi.

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