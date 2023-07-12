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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 16:50

Bahçelievler'de 'Ezilen Araç ve O An' fotoğraf sergisi açıldı

Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği işbirliğiyle 'Ezilen Araç ve O An Fotoğraf Sergisi' açıldı.

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