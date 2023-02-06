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Eklenme tarihi: 6 Şubat 2023 Pazartesi 13:16

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Türkiye'ye hareket etti

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.

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