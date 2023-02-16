  • $18,8547
  • 20,21
  • 1114.52
  • 5072.81

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:04

Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Riskli yapılar nasıl tespit edilir?

Günaydoğu ve Doğu Anadolu'yu etkileyen Kahramanmaraş depremi ardından hangi yapılan riskli, hangilerinin güvenli olduğuna yönelik araştırmalar başladı. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina tanımı resmi kurumlar tarafından yapılıyor. Peki, riskli yapılar nasıl tespit edilir? Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir, nasıl belirlenir?

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.