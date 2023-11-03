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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 13:42

Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak! İlk etap hizmete alındı

Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

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