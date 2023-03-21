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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 21 Mart 2023 Salı 13:59

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan temizliği yapıldı! Caminin içi gül suyuyla yıkandı

Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yaptı.

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