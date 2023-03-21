Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan temizliği yapıldı! Caminin içi gül suyuyla yıkandı

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Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, caminin içi gül suyuyla yıkandı. Ayrıca ekipler cami avlusu ve çevresini de sıcak suyla temizledi.

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Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Yardımcısı Recep Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde 20 kişiden oluşan ekiple yapılan çalışmada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi`ndeki halıların temizlendiğini, ayakkabıların silindiğini anlattı.

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Gül suyuyla yıkanan caminin dezenfekte edildiğini belirten Yıldız, "Temizlik çalışmalarımız ramazan boyunca devam edecek. Sıcak suyla avluyu, Ayasofya Meydanı`nı ve şadırvanları da temizliyoruz. Amacımız misafirlerimizin daha hijyenik ortamda ziyaretlerini yapmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

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