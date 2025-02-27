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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 15:12 |

Ayasofya Camii ramazan ayı öncesi gül suyu ile yıkandı

Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana günler kala Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, caminin içi ve çevresi temizlendi.

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