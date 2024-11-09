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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 16:29

Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı! İşte arşivden çıkan tarihi fotoğraflar

Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, devrimleriyle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti. Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk, 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.05'te hayata gözlerini yumdu