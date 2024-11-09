Atatürk'ün ölümünün 86'inci yılı! İşte arşivden çıkan tarihi fotoğraflar

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 24 Ekim 1929'da Hakimiyeti Milliye Matbaası'nda incelemelerde bulunmuştu. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (ortada), 1938'de Ankara Kız Lisesini ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirmişti. Tarih öğretmeni Afet İnan (Atatürk'ün sağında beyaz şallı). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (ortada sol 2), Sümerbank Merinos Fabrikası açılış törenine katılmıştı. Başbakan Celal Bayar (Atatürk'ün sağında gözlüklü), Bursa Valisi Şefik Soyer (ortada beyaz kaşkollu). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk, 19 Kasım 1937'de Mersin'de portakal bahçesinde Başyaveri Celalettin Üner (sağda) ile birlikte. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (elinde kasket olan), 17 Kasım 1937'de Tunceli'nin Pertek ilçesinde Singeç Köprüsü'nün açılışını yapmıştı. Başbakan Celal Bayar (sol 2), Salih Bozok (solda), Sabiha Gökçen (Atatürk'ün sağında), İçişleri Bakanı Şükrü Kaya (sağda). (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (önde), 9 Mart 1937'de Afet İnan (sağda) ve Makbule Atadan (sağ 2) ile Haydarpaşa Garı'nda. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (ortada), 1937'de Yeşilköy Askeri Havaalanı'nda incelemelerde bulundu. Afet İnan (solda), Salih Bozok (sağda). (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (önde), 1937'de Celal Bayar (Atatürk'ün arkasında) ve Sabiha Gökçen ile yurt gezisinde. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 4 Temmuz 1935'te denizden çıktıktan sonra plajda dinleniyor. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (önde şapkalı), 28 Haziran 1935'te Florya'da yapımı süren Deniz Köşkü inşaatını gezmişti. Afet İnan (solda). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 28 Haziran 1935'te Florya'da yapımı süren Deniz Köşkü inşaatını ve plajı gezmişti. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk (sağda), 3 Mayıs 1935'te Türkkuşu Etimesgut Tesisleri'nin açılışında gösterileri izlemişti. Türk Hava Kurumu Başkanı Cevat Abbas Gürer (solda). (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Atatürk (bastonlu) ve konuğu İran Şahı Rıza Pehlevi (önde üniformalı), 26 Haziran 1934'te İstanbul'da törenle karşılandı. Org. Fahrettin Altay (solda), Salih Bozok (sol 2), Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak (sağda). (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk'e 1930'daki yurt gezisi sırasında bir vatandaş tarafından trende dilekçe verilmişti. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 5 Haziran 1928'de (ortada) Dolmabahçe Sarayı'na gelmişti. (Arşiv)
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 10 Şubat 1923'te Çiftlik İstasyonu yakınlarında yapılan askeri tatbikatta. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (ortada), annesi Zübeyde Hanım'ın mezarını ziyaret etmişti. Fevzi Çakma(sağda), Kazım Karabekir (sağ 2) (Arşiv)
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, 18 Ocak 1923'te Mareşal Fevzi Çakmak (sol arkada) ile Gebze'de denetimde. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (elleri cebinde), 1922'de yurt gezisi sırasında uğradığı Osmaneli İstasyonu'nda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinliyor. Mareşal Fevzi Çakmak ( Atatürk'ün arkasında sağda), Kazım Karabekir (Atatürk'ün arkasında solda). (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (solda), 22 Mart 1921'de Dersim (Tunceli) Milletvekili Diyap Ağa (sağda) ile makam otomobilinde. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (ortada), 6 Mart 1921'de Gölbaşı'nda, cepheye yiyecek götüren devecilerle sohbet ederken. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (önde), 12 Şubat 1921'de Yaveri Muzaffer Kılıç (arkada) ile Dikmen sırtlarında. (Arşiv)
Mustafa Kemal Atatürk (sol 4), Heyet-i Temsiliye üyeleriyle Ankara'ya gelmişti. Hükümet Konağı önünde Nevşehirli Hasan Fehmi Efendi (önde sakallı) dua etmişti. (Arşiv)