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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2024 Cumartesi 16:04

Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe'den Anıtkabir'e yolculuğu! İşte az bilinen detaylar

Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk, 85 yıl önce yani 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. İşte Anadolu Ajansı'nın fotoğraf arşivinden derlenen karelerle Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin Dolmabahçe Sarayı'ndan Anıtkabir'e yolculuğu...