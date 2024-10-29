Aşık Şenlik Tüneli! Gümrük kapısına ulaşım artık daha konforlu

Bir yıllık sürede tek tüpten yaklaşık 150 bin aracın Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı ile bölgedeki köylere geçişinin sağlandığını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:





"Biz hep şunu ifade ediyoruz, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giren bir tır veya araç Gürcistan sınırına yani Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na duble yollarla ulaşıyor. 8 Kasım'da bir yılını dolduracak olan tünelimizden, bugüne kadar 9 bini aşkın hususi araç olmak üzere, yaklaşık 150 bin aracın çıkışı söz konusu oldu."