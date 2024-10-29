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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 13:25

Aşık Şenlik Tüneli! Gümrük kapısına ulaşım artık daha konforlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Ardahan'daki Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı güzergahında yapılan Aşık Şenlik Tüneli, sürücülere konforlu ulaşım sağlıyor.