Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı

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Dünya genelinde 5 milyon 900 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemesiyle mücadele sürüyor.

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Uzmanlar koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili silahın aşı olduğunu her fırsatta vurguluyor.

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Aşı virüsten yüzde 100 korumasa da hastalığı hafif atlamayı sağlıyor.

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Omicron varyantıyla ilgili araştırmalarını sürdüren bilim insanları, çift doz aşı olmuş kişilerde en sık görülen Omicron belirtilerini açıkladı.

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111 katılımcıyı mercek altına alan Norveçli araştırmacılar, 8 temel semptom belirlemeyi başardı. Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'de yayınlanan bulgulara göre, o semptomları şöyle...

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- Öksürük - Burun akıntısı - Yorgunluk - Boğaz ağrısı - Baş ağrısı - Kas ağrısı - Ateş - Hapşırma

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Çalışmaya göre, çift aşılı kişilerde öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk en sık görülen semptomlar arasında yer alırken, hapşırma ve ateş ise en az yaygın semptomlar olarak belirlendi.

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OMICRON'NUN İKİ ERKEN UYARI İŞARETİ

Omicron semptomlarının hafif doğası, insanların virüsü soğuk algınlığından ayırt etmesini zorlaştırıyor.

Uzmanlar ise Omicron'un iki 'erken uyarı işareti'ne sahip olduğunu belirtiyor. İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, yorgunluk ve baş dönmesi Omicron kaptığınız anlamına gelebilir.