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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 11:45

Aşı olanlarda en sık görülen Omicron belirtileri açıklandı

Dünya genelinde baskın varyant haline gelen Omicron'un, iki doz aşı yaptırmış kişilerde en sık görülen belirtileri açıklandı.

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