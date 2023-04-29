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Eklenme tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 11:27

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki ücretsiz biletler tükendi

Açılışı 26 Nisan'da yapılan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 31 Mayıs'a kadar gerçekleştirilecek ücretsiz seferler için tahsis edilen yaklaşık 101 bin biletin tamamı tükendi.

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