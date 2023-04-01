Ankara-Sivas arasında yolculuk süresi iki saate inecek! Açılış için gün sayıyor

Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek olan projede Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek.
Bu çerçevede Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas YHT Garı ile kontrol merkezinde incelemelerde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN MEGA PROJELERİ" ARASINDA YER ALAN ANKARA-SİVAS HIZLI TREN HATTI'NDAKİ ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ. AÇILIŞINA GÜNLER KALAN PROJEDE ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE DÜŞECEK