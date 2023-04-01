  • $19,1906
  • 20,8128
  • 1214.64
  • 4812.93

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 1 Nisan 2023 Cumartesi 17:29

Ankara-Sivas arasında yolculuk süresi iki saate inecek! Açılış için gün sayıyor

'Türkiye'nin mega projeleri' arasında yer alan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'ndaki çalışmalarda sona gelindi. Açılışına günler kalan proje ile Ankara-Sivas arası 2 saate düşecek.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.