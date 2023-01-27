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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma 16:55

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı

Ankara polisi tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacılara yönelik şafak vakti 32 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

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