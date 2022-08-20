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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 10:51

Anadolu Otoyolu'nda bakım onarım çalışmaları yapılıyor! Yola çıkacaklar dikkat

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahları arasında bulunan ve İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı olarak görülen Anadolu Otoyolu'nun bazı kesimlerinde bakım onarım çalışmaları yapılıyor.

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