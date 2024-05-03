Alper Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü objeler Yörük kültürüne merakı artırdı

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Gezeravcı'nın uzay yolculuğunda hediye ettikleri eğirtmeç ve çaltıdan yapılmış nazarlığı da yanında götürdüğünü belirten Alptürker, şöyle konuştu:





"Bir tanıdığımız vesilesiyle Alper Bey ile iletişime geçtik. Bu nesneleri takdim etmek istediğimizi söyledik. Çok mutlu oldu. Öncelikle çaltıyı önerdik. Alper Bey'in de çok hoşuna gitti. Kendisi de bilim insanı titizliğiyle kaynak kişilerle görüştüğünde çaltının temsil gücünün yüksek olduğuna karar verdi. Sonrasında temsil gücü açısından en iyisini arıyordu. 'Neler olabilir?' diye istişarede bulunduk. Alper Bey'in ilgisini bir de eğirtmeç çekti. Toplam 500 gram ağırlığını geçmeyecek nesneler olması gerekiyordu. Küçük ebatlarla ve uzaydaki atmosfere dayanıklılık gösterebilecek materyallerden olması da önemliydi. 12 Mayıs'ta TÜBİTAK'a gönderdik. TÜBİTAK'da ön incelemeleri yapıldı ve sisteme giriş yapıldı. Sonra Alper Bey uzaya giderken yanında götürdü."