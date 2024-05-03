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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 3 Mayıs 2024 Cuma 17:16

Alper Gezeravcı'nın uzaya götürdüğü objeler Yörük kültürüne merakı artırdı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İmran Gündüz Alptürker, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzaya giderken yanında götürdüğü eğirtmeç ve çaltıdan yapılmış nazarlık objelerinin Yörük kültürüne olan merakı artırdığını belirtti.

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