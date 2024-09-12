'Alev savaşçıları'nın gökyüzündeki gözü! İHA'lar orman yangınıyla mücadeleye katkı sağlıyor

Yangın olmasa da rutin olarak uçuş yaptıklarını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:





"Rutin görevimiz, Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen uçuşumuzu icra edip, gördüğümüz ısı kaynaklarını Ankara'daki Yangın Harekat Merkezi'ne bildirmek. Herhangi bir yangının büyüme olasılığında ise koordinatları vererek ne kadar hektar alana yayıldığını, sahada çalışan arkadaşlara yangının hangi yönde büyüdüğünü aynı anda ileterek hem onların can güvenliğini hem de yangının akış yönünü bildiriyoruz. İHA'larımız 'Yeşil Vatan'ımızın korunmasında görev yaptığı için gurur duyuyorum. BAYKAR Teknoloji adına böyle bir hizmeti sağlamak gerçekten gurur verici."