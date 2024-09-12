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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 14:31

'Alev savaşçıları'nın gökyüzündeki gözü! İHA'lar orman yangınıyla mücadeleye katkı sağlıyor

Son 10 yılda çıkan yaklaşık 1500 orman yangınına rağmen orman varlığını yüzde 2,58 arttıran Adana Orman Bölge Müdürlüğünde, alevlerle mücadeledeki başarıda kara ve hava araçlarının yanı sıra sahip olduğu 3 insansız hava aracı (İHA) da ön plana çıkıyor.