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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 10:29

AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılacak. 3 istasyondan oluşan hat sayesinde başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek.

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