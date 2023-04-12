AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor! Ankara metro ağının kilit noktası

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün açılacak AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın tamamlanmasıyla, Bakanlık tarafından Ankara'ya toplam 44,5 kilometre metro hattının kazandırılmış olduğunu bildirdi.

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AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın Gar İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ederken, Türkiye genelinde yapımları süren tüm projelerin de hızla tamamlandığını söyledi.

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Karaismailoğlu, cumartesi günü İstanbul'da açılışı yapılan Başakşehir-Kayaşehir Metrosunun ardından bugün da Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, gelecek günlerde daha pek çok dev hizmet ve eseri ülkeye kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

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Bakanlık olarak 2003'ten bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını dile getiren Karaismailoğlu, demir yollarında da Ankara'ya çağ atlatarak, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldıklarını anımsattı.

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Karaismailoğlu, Ankara'da çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT Gar istasyonu inşa ettiklerini kaydederek, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Açılışını önümüzdeki günlerde yapacağız. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz." şeklinde konuştu.

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Günde 600 bin yolcuya hizmet verilecek Açılışı yapılacak AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nun da tüm Ankaralıları doğrudan etkileyeceğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

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"AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Bakanlığımız tarafından Ankara'ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu. Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. Tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak. Son istasyon olan Kızılay İstasyonundan ise Batıkent Metrosuna, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray metrosuna aktarma olacak."

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Karaismailoğlu, metro hattıyla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunduklarını kaydederek, "Metro Hattı'mızın işletmeye açılmasıyla 35 yıllık süreçte elde edeceğimiz ekonomik kazanç ise, karayolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon avro, kaza maliyetlerinden tasarruf 43 milyon avro, zaman tasarrufundan 125 milyon avro, diğer dışsal faydadan 108,4 milyon avro olmak üzere metro hattımızın 35 yıllık vizyonda toplam ekonomik kazancı 379 milyon avro olacaktır." ifadesini kullandı.

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Türkiye'ye adanmış bu yolculuğu, 14 Mayıs sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye sevdasıyla sürdüreceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, yarın 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak açılışa tüm Ankaralıları beklediklerini ifade etti.

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Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Gar İstasyonu'ndan metro ile Kızılay'a gitti.

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