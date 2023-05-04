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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 10:09

AK Parti 'Yüzyılın Mitingi' için hazırlanıyor! 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 7 Mayıs Pazar günü düzenlenecek 'Yüzyılın Mitingi' için hazırlıklar sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sahne kurulumları giriş ve çıkışlarda bulunan güvenlik önlemleri için çalışmalar devam ettiğini açıkladı.

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