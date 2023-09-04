  • $26,7546
  • 28,8949
  • 1672.43
  • 8138.88

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 4 Eylül 2023 Pazartesi 08:56

AFAD Başkanı Memiş, Aksaray'da! Yaşanan sel sonrası açıklama yaptı

AFAD Başkanı Okay Memiş, Aksaray'daki sel felaketinin ardından arama ve kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürdüklerini söyledi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.