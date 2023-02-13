Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü

1 / 6

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde en çok hasar gören illerden biri olan Adıyaman'da, 35 bin metrekare alana sahip Sümerevler Atletizm Pisti'ne çadır kent kuruldu.

2 / 6

Yaklaşık 5 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan çadır kentte, emniyet, asayiş ve trafik hizmetleri jandarma ekiplerince yürütülüyor.

3 / 6

Gönüllüler ve bağışçıların yardımıyla kurulan mutfaklarda depremzedelere 3 öğün yemek imkanı verilen kentte, 24 mobil tuvalet ve lavabo da bulunuyor.

Çadır kentte, Sağlık Bakanlığına bağlı 3 UMKE Mobil Sahra Çadırı ve 15 ambulans hizmet verirken, gönüllerce 2-14 yaş arası çocuklara psikososyal destek veriliyor.

4 / 6

Su, temel gıda, temizlik malzemeleri, battaniye, yatak, yastık, kıyafet gibi tüm ihtiyaçları karşılanan depremzedeler de çadırlarda barınmaya devam ediyor.

Odun sobasıyla ısınan depremzelere, gönüllülerce yakacak da sağlanıyor.

5 / 6

Çadır kent AA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İran Ordusu Kara Kuvvetleri Sağlık İdaresi Komutanlığına bağlı 56 kişilik ekip Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da kurduğu Sahra Hastanesinde yaralıları tedavi ediyor.