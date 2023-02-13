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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 17:09

Adıyaman'da atletizm pisti çadır kente dönüştürüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da, Sümerevler Atletizm Pisti çadır kente dönüştürüldü.

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