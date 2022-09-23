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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 23 Eylül 2022 Cuma 09:32

Adana'da DEAŞ operasyonu! Film sahnesi değil gerçek

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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