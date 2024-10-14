Açılışa hazırlanan T-1 tüneli! Yüksekova'ya daha güvenli ulaşılacak

Projeyle sayesinde yolun Türkiye ile İran arasındaki ticaret rotalarının ana güzergahı haline geleceğini ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi:





"Yol çalışmalarında 3 ilave köprü de yapılmış durumda. Şu ana kadar yapılan imalatlarda 900 bin metreküp hafriyat alınmış, 200 bin metreküp beton çalışması yapılmış. 20 bin tona yakın da demir kullanılmış. Coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Çalışmanın yapıldığı bölge inanılmaz zor bir yer. Heyelan bölgesi, kar, buz ve don olayları nedeniyle kayaçlar da kendi içinde yıpranmış ve heyelana yatkın bir alanı var. Bu güzel çalışmayı projelendiren, ilimize kazandırılmasına katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza şükranlarmızı sunuyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim."