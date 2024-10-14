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GÜNCEL
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 12:50

Açılışa hazırlanan T-1 tüneli! Yüksekova'ya daha güvenli ulaşılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taş düşmesi, heyelan ve çığ tehlikesinin yaşandığı Hakkari-Yüksekova kara yoluna inşa edilen Yüksekova-Yeni Köprü Yolu T-1 Tüneli ile sürücülerin ve yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.