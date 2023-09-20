752 yıllık Ulu Cami'nin enkazı temizleniyor

Asrın felaketinde tamamen yerle bir olan Hatay'daki sembol eserlerden 752 yıllık Antakya Ulu Camii'nin ayağa kaldırılması çalışmalarına başlandı.

Antakya'da şantiye kurulumu tamamlanırken, ekipler öncelikle kontrollü bir şekilde alan temizleme çalışmasının startını verdi.

Antakya Ulu Camii'nin restorasyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı oturumunda alınan kararla röleve, restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlıklarına başlandı.

Hazırlanacak projelere veri altlığı oluşturmak amacıyla Harita Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya Ulu Camii'nin mevcut durumunu tespit etmek için sahada ölçümler yaptı.

5 / 6



Mevcut durumun 3D (3 boyut) tarama ile modellenmesi, nokta bulutu verilerinin üretilmesi ve ortofoto haritasının hazırlanması çalışmaları için gerekli veriler toplandı.

