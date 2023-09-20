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Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 10:41

752 yıllık Ulu Cami'nin enkazı temizleniyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde yıkılan 752 yıllık Ulu Cami'nin enkazı temizleniyor.

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