  • $28,5068
  • 30,5751
  • 1784.49
  • 7792.94

Foto Galeri

GÜNCEL
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 15:50

700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi! Restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak

Bilecik'te Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen Ertuğrul Gazi (Kuyulu) Mescidi Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun ardından yarın cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.