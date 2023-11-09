700 yıllık Ertuğrul Gazi Mescidi! Restorasyonun ardından yeniden ibadete açılacak

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ertuğrul Gazi tarafından 13. yüzyılda inşa ettirilen mescidin Osmanlıların Anadolu topraklarındaki kullandığı ilk mescit olarak kabul edildiği belirtildi.

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Mescidin Sultan 2. Abdülhamid zamanında 1902 yılında yenilendiği dile getirilen açıklamada, "İlk inşa yıllarında aynı zamanda yapıya adını veren kuyudan Müslümanlar ve gayrimüslimlerin birlikte su aldığı bilinmekteydi. Eski mescitle yaklaşık aynı boyutlarda olduğu anlaşılan günümüzdeki yapı 6,10 x 6,10 metre ölçüsünde kare planlı, tek kubbeli, tek minarelidir ve kare planlı bir harim ile enine dikdörtgen planlı ve kapalı bir son cemaat yerinden meydana gelmektedir." ifadesine yer verildi.